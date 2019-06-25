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16:56   25 Июня 2019
Россия

Силуанов проведет совещание по нацпроектам 5 июля

Силуанов проведет совещание по нацпроектам 5 июля

Глава Минфина РФ, первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов собирается приехать с визитом в Пермь 5 июля. Там он проведет совещание по реализации трех нацпроектов, которые он курирует.

Речь идет о нацпроектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».

Кроме того, ожидается, что министр обсудит предварительные результаты работы рабочей группы Госсовета по экономике и финансам, которую возглавляют губернатор Пермского края Максим Решетников и министр экономического развития Максим Орешкин.

Решетников заявил, что на совещании обсудят предложения регионов по дополнительной экономической повестке и новым механизмам. 

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Автор: Виктория Разумовская
#минфин #пермский край #силуанов #решетников

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