Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума разрешит показывать нацистскую символику в учебных целях

Госдума разрешит показывать нацистскую символику в учебных целях

Бастрыкин предложил помочь детям-сиротам выучиться на следователя

Бастрыкин предложил помочь детям-сиротам выучиться на следователя
Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

 Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ

Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ
Госдума разрешит показывать нацистскую символику в учебных целях

Госдума разрешит показывать нацистскую символику в учебных целях

Бастрыкин предложил помочь детям-сиротам выучиться на следователя

Бастрыкин предложил помочь детям-сиротам выучиться на следователя
Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

Зеленский за первый месяц на посту президента Украины заработал менее 500 долларов

 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

 Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ

Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ
16:23   25 Июня 2019
Весь мир

Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ

Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин сообщил об отзыве Киевом своего посла при Совете Европы в связи с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении России права голоса.

Об этом Климкин написал во вторник на своей странице в социальной сети  Facebook. По словам министра, Совет Европы потерял доверие в глазах Киева.

«Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», - отметил Климкин.

Напомним: ранее решение 119 делегатов ПАСЕ из 190 проголосовали за возвращение российской делегации права голоса. Это решение прокомментировали бывший и нынешний президенты Украины. Петр Порошенко, в частности, заявил, что это решение является «мощным вызовом» Киеву, а Владимир Зеленский отметил, что его эта ситуация разочаровала.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #пасе #климкин #мидукраины #советевропы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...