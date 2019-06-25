Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин сообщил об отзыве Киевом своего посла при Совете Европы в связи с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении России права голоса.

Об этом Климкин написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook. По словам министра, Совет Европы потерял доверие в глазах Киева.

«Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», - отметил Климкин.

Напомним: ранее решение 119 делегатов ПАСЕ из 190 проголосовали за возвращение российской делегации права голоса. Это решение прокомментировали бывший и нынешний президенты Украины. Петр Порошенко, в частности, заявил, что это решение является «мощным вызовом» Киеву, а Владимир Зеленский отметил, что его эта ситуация разочаровала.