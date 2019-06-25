Хакерам заплатят полтора миллиона рублей за взлом системы электронного голосования

Хакерам, которые смогут взломать систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму, заплатят полтора миллиона рублей. Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы, с 11 по 22 июля хакеры смогут протестировать систему.

Ранее за взлом механизма была назначена награда в один миллион рублей. Сейчас сумма увеличена до полутора миллиона рублей, уточнил Венедиктов.

«Члены комиссии тоже могут принять участие», — предложил он.

В случае, если систему не удастся взломать, штаб по контролю за электронными выборами доложит о готовности Общественной палате Москвы и Мосгоризбиркому.

«Если возникнут проблемы, решение о дополнительном тестировании будет выносить «е-штаб», — уточнил главред «Эха Москвы».

Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму пройдет в Зеленограде, Бибиреве, Лиазанове, Северном, а также Южном и Центральном Чертанове. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.