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16:23   25 Июня 2019
Россия

Хакерам заплатят полтора миллиона рублей за взлом системы электронного голосования

Хакерам заплатят полтора миллиона рублей за взлом системы электронного голосования

Хакерам, которые смогут взломать систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму, заплатят полтора миллиона рублей. Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. 

По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы, с 11 по 22 июля хакеры смогут протестировать систему. 

Ранее за взлом механизма была назначена награда в один миллион рублей. Сейчас сумма увеличена до полутора миллиона рублей, уточнил Венедиктов.

«Члены комиссии тоже могут принять участие», — предложил он.

В случае, если систему не удастся взломать, штаб по контролю за электронными выборами доложит о готовности Общественной палате Москвы и Мосгоризбиркому. 

«Если возникнут проблемы, решение о дополнительном тестировании будет выносить «е-штаб», — уточнил главред «Эха Москвы».

Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму пройдет в Зеленограде, Бибиреве, Лиазанове, Северном, а также Южном и Центральном Чертанове. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #венедиктов #электронное голосование

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