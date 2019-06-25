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 Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна
Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

 Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ

Климкин заявил, что Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РФ
16:23   25 Июня 2019
Весь мир

МИД РФ считает, что США «сжигают мосты» с Ираном вместо диалога

МИД РФ считает, что США «сжигают мосты» с Ираном вместо диалога

Департамент информации и печати МИД РФ заявил, что складывается впечатление, будто вместо диалога с Ираном Штаты «сжигают мосты». Это происходит вопреки заявлениям Вашингтона в приверженности диалогу с Тегераном.

«Вообразив себя вершителем судеб мира и проводя все более агрессивную политику, Вашингтон спешит «наказать» тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, накануне, 25 июня, американский президент Дональд Трамп подписал указ о  введении очередных ограничительных мер против Ирана. Они будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Вашингтон блокирует любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам.

В Тегеране в ответ заявили, что Вашингтон закрывает путь для дипломатии таким образом.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#санкции #иран #политика #мид рф

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