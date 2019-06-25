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Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

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16:27   25 Июня 2019
Весь мир

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

Российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ не будут давать совместное заявление после встречи на полях саммита G20 в Осаке 29 июня, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники 25 июня.

По данным издания, причиной тому — недостаточный прогресс в вопросе мирного договора, а также в совместной экономической деятельности на юной части Курил. К тому же, Япония считает, что на данном этапе сложно согласовать отмену визового режима между Сахалином и Хоккайдо при коротких поездках, которую ранее предложила Россия.

«Сейчас на переговорах не та ситуация, чтобы делать совместное заявление, мы не занимаемся предварительным составлением формулировок», — указал источник в МИД Японии. 

Путин и Абэ не дадут совместного заявления после переговоров в Осаке

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.

Саммит G20 пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.

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Автор: Анна Манц
#россия #япония #g20 #заявление

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