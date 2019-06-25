Приезжий попался на сбыте медали «За оборону Ленинграда» в центре Москвы

Мужчина попытался продать государственную награду СССР в центре Москвы на Арбате, за что во вторник был задержан полицейскими.

Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, полицейские задержали подозреваемого при попытке сбыта медали «За оборону Ленинграда». Им оказался приезжий мужчина, возраст которого составлял 31 год.

«Проведенной экспертизой установлено, что изъятая медаль является подлинной государственной наградой СССР», — добавили в пресс-службе.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и сбыте официальных документов и государственных наград. При этом уточняется, что подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.