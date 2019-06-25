Названа причина смерти актрисы Покровской

Народная артистка РСФСР Алла Покровская ушла из жизни по причине заражения крови, передает «360» со ссылкой на слова ее сына — актера Михаила Ефремова.

«Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя", — рассказал Ефремов, отметив, что его мать не вставала с постели уже полгода.

Прощание с Покровской организует МХТ имени Чехова, где она служила последние годы жизни. Оно пройдет 27 июня в здании театра. Актриса умерла в 81 год 25 июня,во вторник, в Москве. Ее мужем был артист Олег Ефремов. Их сын Михаил пошел по стопам родителей и также стал известным актером.