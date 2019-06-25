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15:57   25 Июня 2019
Россия

Названа причина смерти актрисы Покровской

Названа причина смерти актрисы Покровской

Народная артистка РСФСР Алла Покровская ушла из жизни по причине заражения крови, передает «360» со ссылкой на слова ее сына — актера Михаила Ефремова.

«Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя", — рассказал Ефремов, отметив, что его мать не вставала с постели уже полгода.

Прощание с Покровской организует МХТ имени Чехова, где она служила последние годы жизни. Оно пройдет 27 июня в здании театра. Актриса умерла в 81 год 25 июня,во вторник, в Москве. Ее мужем был артист Олег Ефремов. Их сын Михаил пошел по стопам родителей и также стал известным актером.

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Автор: Анастасия Филиппова
#актриса #алла покровская

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