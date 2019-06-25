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15:44   25 Июня 2019
Весь мир

Зариф заверил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия

Зариф заверил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия

Иранское государство не стремится к получению ядерного оружия, во вторник, 25 июня, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после того, как США применили очередные санкции в отношении страны.

«Именно мы никогда не будем стремиться к ядерному оружию», — приводит его слова телерадиокомпания IRIB, объяснившего это религиозными убеждениями.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прибывшим в Тегеран с посланием от президента США Дональда Трампа, подчеркивал, что у Ирана нет планов производить ядерное оружие, так как это запрещено.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #ядерное оружие #зариф

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