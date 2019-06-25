Минфин прогнозирует плавающий курс рубля до конца года

Министерство финансов России не ожидает, что российская валюта окрепнет или ослабеет до конца года. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Владимир Колычев на полях конференции Bloomberg, которая 25 июня проходит в Лондоне.

«Мы ожидаем, что он продолжит плавать», — указал он.

Стоит отметить, что с начала месяца курс доллара по отношению к рублю лишь падает. Его пиковая стоимость в июне зафиксировали 4 числа, тогда она составляла 65 рублей и 55 копеек. Сейчас же он продолжает терять в весе. Во вторник курс опустился до самой низкой отметки за месяц — 62 рубля и 52 копейки.

Динамика за последний квартал действительно демонстрирует плавающий курс. Пики наблюдаются в первой половине месяца, после чего курс доллара стремится вниз. Однако на следующий месяц вновь подлетает.

В конце прошлого года глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прогнозировал плавное укрепление рубля, при чем в долгосрочной перспективе. По его словам, это должно произойти на фоне увеличения производительности труда.

В федеральном бюджете России на 2019 год и плановый период с 2020 по 2021 года указано, что ожидаемый среднегодовой курс доллара — 64 рубля. Этот показатель, согласно прогнозу, должен сохранятся на протяжении трех лет. Инфляция же обозначена в пределах от 3,8 до 4,2 процентов.