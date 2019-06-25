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15:50   25 Июня 2019
Россия

Школы начнут вовлекать детей в добровольчество

Школы начнут вовлекать детей в добровольчество

Уроки волонтерства планируется включить в школьную программу. Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты». 

По информации агентства, к ноябрю 2019 года должны быть разработаны рекомендации о внесении в школьную программу уроков волонтерства. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в России до 2025 года. 

Согласно документу в программу общеобразовательных организаций должны быть включены уроки, посвященные добровольчеству. 

Ответственными за исполнение плана назначены Ассоциация волонтерских центров, Минпросвещения, «Волонтеры-медики», а также Российское движение школьников и «Волонтеров победы». 

Напомним, в рамках национального проекта «Образование» в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения. Многие привычные форматы уйдут в прошлое. Дети смогут заранее выбирать направления будущей профессиональной деятельности. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #школы #волонтерство #нацпроекты

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