Школы начнут вовлекать детей в добровольчество

Уроки волонтерства планируется включить в школьную программу. Об этом 25 июня сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты».

По информации агентства, к ноябрю 2019 года должны быть разработаны рекомендации о внесении в школьную программу уроков волонтерства. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в России до 2025 года.

Согласно документу в программу общеобразовательных организаций должны быть включены уроки, посвященные добровольчеству.

Ответственными за исполнение плана назначены Ассоциация волонтерских центров, Минпросвещения, «Волонтеры-медики», а также Российское движение школьников и «Волонтеров победы».

Напомним, в рамках национального проекта «Образование» в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения. Многие привычные форматы уйдут в прошлое. Дети смогут заранее выбирать направления будущей профессиональной деятельности.