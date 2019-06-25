Учения ВВС НАТО начались в воздушном пространстве стран Балтии

Авиация НАТО начала учения Ramstein Alloy 19-2 в небе над странами Балтии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Латвии во вторник, 25 июня.

Целью маневров является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами альянса, отработка взаимодействия сил воздушного патрулирования НАТО и региональных военно-воздушных сил (ВВС), отработка поисковых и спасательных операций. Кроме того, будет имитироваться потеря коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.

В учениях примут участие более 20 воздушных судов из Венгрии, Испании, Британии, Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии.