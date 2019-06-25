Армянский суд арестовал экс-главу республики Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении наказания бывшему президенту республики Роберту Кочаряну и снова арестовал его. Заседание состоялось 25 июня.

«Апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и применить в его отношении арест», — постановил судья Армен Даниелян.

Внесенный залог вернут, а решение можно обжаловать в течение 15 дней. Стоит отметить, что судебный орган во вторник рассматривал две жалобы: прокуратура просила изменить меру пресечения, а другая сторона требовала приостановить делопроизводство. Сам Кочарян и его сторонники бойкотировали заседание.

Летом прошлого года специальная следственная служба обвинила экс-главу в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне протестов 1 марта 2008 года. Также он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Кочаряна дважды арестовывали. В мае его освободили, так как за него поручились лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позже делопроизводство приостановили и передали в Конституционный суд. Обвиняемый считает, что все обвинения — сфабрикованное политическое преследование.