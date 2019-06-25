Осужденным по нетяжким статьям разрешат работать вне колоний
Законопроект о привлечении к работе на предприятия ряда категорий заключенных приняли во втором чтении в Госдуме. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.
По информации агентства, законопроект позволит работать заключенным, которые отбывают срок по нетяжким статьям, за пределами колоний и тюрем.
В документе сказано, что частное или государственное предприятие сможет заключить договор с колонией-поселением или исправительным центром. После этого осужденных будут отправлять на трудовые работы.
Администрации таких заведений будут обязаны предоставить для осужденных общежитие, необходимые помещения, а также имущество для отбывания наказания за свой счет. Кроме этого, на организацию будет возложена обязанность материально-бытового и медико-санитарного обеспечения отбывающих срок россиян.
Ранее заключенным на законодательном уровне было запрещено работать и проживать на предприятиях вне колоний.