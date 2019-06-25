Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy появилось в сети

Видео взрыва при посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy появилось в сети.

Напомним, ракета стартовала в 2.30 (9.30 мск) во вторник, 25 июня, с мыса Канаверал во Флориде. На орбиту она должна доставить 24 исследовательских спутника.

После запуска отделились два боковых ускорителя, затем произошел сброс центральной ступени. Позже ускорители приземлились в посадочных зонах на площадках ВВС США, а центральная ступень должна была приземлиться на плавучей платформе размерами 90х50 метров. Но по какой-то причине ступень ударилась о платформу, взорвалась и упала в Атлантический океан.