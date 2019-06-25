- Жительница Идлиба рассказала, почему ей пришлось бежать оттуда вместе с детьми

Жизнь в сирийской провинции Идлиб представляет их себя многолетний кошмар и ужас, избавится от которого пытаются многие семьи, но не всем это удается

42-летняя Сихам Касем, которая почти год уже живет в Алеппо, рассказала журналистам Федерального агентства новостей, о том, почему приняла решение вместе с детьми покинуть родину и о пережитых там тяжелых испытаниях.

Несколько лет назад боевики «Джебхат-ан-Нусры»* (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России и в ряде других государств), похитили мужа Сихам Касем – они накинули ему на голову мешок глубокой ночью и увезли неизвестно куда. Спустя много месяцев женщина узнала, что ее супруга, который работал простым водителем, зарабатывая на пропитание своей семье, заподозрили в шпионаже и запытали его в тюрьме до смерти.

«Это не просто неприятные воспоминания. Это многолетний кошмар, от которого мы только начали просыпаться, но пока не знаю, получится ли забыть весь пережитый ужас», - рассказала она.

Также женщина вспоминает, что, начиная с 2011 года, жизнь в Идлибе, стала совсем тяжелой – власть в населенном пункте переходила от одной группировки к другой. Например в 2015 году город с боями взяли боевики «Ахрар аш-Шам», однако затем его отбили террористы «»Джебхат-ан-Нусры»*.

К тому моменту как боевики с членами семьей были выведены из Восточного Алеппо, Идлиб превратился в настоящее поле битвы – за влияние в регионе борьбу вели несколько конкурирующих группировок, которые устраивали перестрелки друг с другом и теракты с участием террористов-смертников у штаб-квартир своих оппонентов. Всех, кто пытался противостоять террористам, или просто оказывался у них на пути, убивали без разбору.

Летом 2017 года, в городе на короткое время установилось подобие мирной жизни, это произошло, когда город захватила «Джебхат-ан-Нусра»*. Однако спокойствие длилось недолго и скоро порядки серьезно ужесточились Изменения к худшему касались в основном шиитов, христиан и других проживавших в регионе национальных меньшинств – всех их боевики-исламисты обложили поборами, угрожая расправой над членами семьи. Таким образом джихадисты давали понять, что на их территории не место тем, кто придерживается альтернативных религиозных течений, одновременно с этим вымогая у населения все, что было отложено на черный день.

Именно тогда боевики увезли в неизвестном направлении мужа Сихам Касем и больше она его не видела. Так же террористы хватали всех, кого почему-то заподозрили в измене, кого-то могли публично казнить , а кто-то умирал в их тюрьмах и подвалах.

«Сегодня мало кто представляет, как живется людям в постоянном страхе за себя и своих родных. Жизнь людей в Идлибе не принадлежит им самим. Для многих страдания сирийского народа – лишь интересный сюжет в телевизоре или новостная сенсация во время завтрака», - рассказывает женщина.

По словам Касем, до сих пор в Идлибе остается множество людей, которые хотели бы бежать с территорий подконтрольных «Тахрир аш-Шам», но они запуганы жесткой антиправительственной пропагандой, которую ведут террористы. Сама Сихам Касем с трудом решилась на побег, но ее подстегнул страх за жизнь детей – в марте 2018 года она с семьей других беженцев смогла покинуть Идлиб и добраться до Алеппо. Местные власти помогли женщине с детьми – предоставили жилье, а также она устроилась здесь работать на швейную фабрику. Своим главным достижением Сихам считает то, что смогла уберечь всех детей.

Согласно данным из открытых источников в 2018 году в Идлиб из северных районов Сирии и юго-западных провинций республики были вывезены около 40 тысяч боевиков с семьями. В настоящее время в зоне деэскалации насчитывается до 60 тысяч боевиков, которые продолжают обстреливать мирные села и города в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

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