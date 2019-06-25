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15:06   25 Июня 2019
Россия

Петербуржцы сэкономят три миллиарда рублей на отоплении и горячей воде

Петербуржцы сэкономят три миллиарда рублей на отоплении и горячей воде

Рост тарифов на услуги ЖКХ удалось впервые в истории затормозить в Северной столице, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Во вторник прошло заседание правительства в Смольном, где обсуждались итоги работы по снижению тарифов. Об этом 25 июня сообщают «Невские новости». 

«Нам удалось впервые в современной истории фактически заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ. А на некоторые — горячую воду и отопление — даже снизить», — поделился Беглов.

По словам вице-губернатора города Максима Шаскольскго, цены на коммунальные платежи вырастут всего на 0,4%, хотя планировалось повышение на 4,3%. Снижение роста тарифов коснется электроэнергии, водоотведения, водоснабжения и отопления.

За год горожане сэкономят на оплате тарифов почти три миллиарда рублей. 

Петербуржцы сэкономят три миллиарда рублей на отоплении и горячей воде

Жители узнают об изменениях из квитанций. Новые сведения также разместят на информационных стендах и в жилых домах. Если горожане захотят задать вопросы, они смогут позвонить в управляющие компании. 

По словам Шаскольского, начисление счетов управкомпаний будет контролировать жилищная инспекция.

Снижение роста тарифов не обойдет стороной и предприятия. Треть сэкономленных средств потратится именно на них. 

Ранее сообщалось, что с 1 июля тарифы на водоснабжение и отопление в Петербурге будут снижены. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов

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