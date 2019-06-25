Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Бари Алибасов-младший опроверг предположение СМИ об инсценировке отравления его отца. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, правдива ли версия о том, что отравления могло и не быть, Алибасов-младший ответил, что это не так.

«Естественно, нет» — заявил он.

Позже сын музыканта добавил, что его семья «методично и целенаправленно» будет разбираться с каждым, имея в виду опровержение сплетен.

Ранее «Комсомольская правда» предположила, что Алибасов мог инсценировать отравление, однако сын поспешил опровергнуть слухи.

По словам Алибасова-младшего, сейчас его отец чувствует себя практически хорошо.

«Единственное отклонение, которое я сейчас замечаю — это то, что у него опорно-двигательная функция до конца не восстановилась, ему сложно самостоятельно ходить», — рассказал он.

Сын Алибасова отметил, что это не связано с осложнениями. Он объяснил, что продюсер две недели лежал без нагрузки на ноги. Сейчас семья гуляет с ним 40 минут по утрам, чтобы восстановить работу мышц.

Алибасов-младший также подчеркнул, что у отца остались некоторые проблемы после потери памяти. Он может позвонить несколько раз подряд и спросить одно и то же. Однако несмотря на это, улучшения все равно заметны.

Об отравлении Бари Алибасова стало известно 4 июня. Продюсер по ошибке выпил химикаты, перепутав их с водой. Врачи диагностировали у музыканта ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. 17 июня музыканта выписали из больницы.