Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

 Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

 Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля

Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля
Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

 Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

 Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля

Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля
14:45   25 Июня 2019
Россия

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Бари Алибасов-младший опроверг предположение СМИ об инсценировке отравления его отца. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, правдива ли версия о том, что отравления могло и не быть, Алибасов-младший ответил, что это не так. 

«Естественно, нет» — заявил он. 

Позже сын музыканта добавил, что его семья «методично и целенаправленно» будет разбираться с каждым, имея в виду опровержение сплетен. 

Ранее «Комсомольская правда» предположила, что Алибасов мог инсценировать отравление, однако сын поспешил опровергнуть слухи. 

По словам Алибасова-младшего, сейчас его отец чувствует себя практически хорошо. 

«Единственное отклонение, которое я сейчас замечаю — это то, что у него опорно-двигательная функция до конца не восстановилась, ему сложно самостоятельно ходить», — рассказал он. 

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Сын Алибасова отметил, что это не связано с осложнениями. Он объяснил, что продюсер две недели лежал без нагрузки на ноги. Сейчас семья гуляет с ним 40 минут по утрам, чтобы восстановить работу мышц. 

Алибасов-младший также подчеркнул, что у отца остались некоторые проблемы после потери памяти. Он может позвонить несколько раз подряд и спросить одно и то же. Однако несмотря на это, улучшения все равно заметны. 

Об отравлении Бари Алибасова стало известно 4 июня. Продюсер по ошибке выпил химикаты, перепутав их с водой. Врачи диагностировали у музыканта ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. 17 июня музыканта выписали из больницы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #бари алибасов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...