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14:47   25 Июня 2019
Россия

Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

Актриса МХТ имени Чехова Алла Покровская умерла во вторник 25 июня в возрасте 81 года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы Московского художественного театра.

«Алла Борисовна Покровская скончалась, эта новость нас только что настигла, время и место прощания будут известны позднее», - сказали в театре, в частности.

Также смерть народной артистки РСФСР и режиссера подтвердили в дирекции театра.

Алла Покровская в 1959 году закончила школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в труппу театра «Современник». Помимо десятков ролей, которые Покровская сыграла на сцене «Современника» и МХТ, она также снялась в нескольких художественных картинах,  а также поставила во МХАТе ряд спектаклей в качестве режиссера.

В 2018 году Алла Покровская стала лауреатом в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» на фестивале «Золотая маска».

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Автор: Александр Люблинский
#кончина #актриса #мхт #покровская

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