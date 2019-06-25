РФ опасается, что США пытаются мешать нормализации отношений Москвы и Тбилиси

Москва полагает, что Вашингтон предпринимает попытки помешать процессу нормализации отношений между Россией и Грузией, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 25 июня.

«У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью», — отметил он.

Дипломат указал, что за несколько дней до беспорядков в Тбилиси приезжал руководитель фонда имени Джо Байдена. Он активно работал как в кулуарах, так и на публике, когда призывал «не увлекаться развитием отношений с РФ». На это обратили внимание некоторые аналитики, как сказал министр.

«Поэтому и этот аспект нельзя сбрасывать со счетов», — подчеркнул Лавров.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. На протестах можно увидеть флаги Штатов, а американские СМИ добавляют масла в огонь громкими заголовками и недостоверными фактами.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.