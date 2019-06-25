Навальный решил заработать на фейке о сборе подписей в Петербурге
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов завершил сбор подписей за свое выдвижение на предстоящих выборах. Горожане с удовольствием ставили подписи в поддержку Беглова, однако кому-то эта слаженная работа явно не понравилась, пишет ФАН.
Агентство сообщает, что блогер Алексей Навальный, который сейчас проводит отпуск в Италии, видимо там сильно потратился и хочет пополнить бюджет за счет зарубежных спонсоров и политических противников Беглова. Он выпустил фильм, который посвящен предвыборной кампании Беглова. Эксперты сразу засомневались в правдивости ролика.
Писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков отметил, что не совсем понятно, какое отношение Навальный имеет к Петербургу.
«Есть хорошая русская присказка — в каждой бочке затычка. Этот персонаж лезет куда надо и не надо со своим «глубоким мнением», ничего не понимая в административной работе», — сказал собеседник агентства.
Слушать и воспринимать всерьез Навального не стоит, отмечает Пучков. По его словам, блогер всегда «выступает проплаченным заказанным персонажем».
«Пресс-службы города должны в режиме онлайн публиковать материалы, что на самом деле происходит в Петербурге, какие возникают задачи, как они решаются и прочее. Надо все время говорить о том, что делается», — посоветовал видеоблогер.