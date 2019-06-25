Североатлантический альянс предложил России провести заседание Совета РФ — НАТО 5 июля, сообщила постоянный представитель США при организации Кей-Бейли Хатчисон. Она выступила на брифинге в Брюсселе, который прошел в преддверии встречи глав оборонных ведомств стран-участников объединения.

«Мы предложили России провести заседание СРН на уровне послов 5 июля, ожидаем ответа», — сообщила Хатчисон.

СРН призван развивать сотрудничество и координировать военно-политические действия между Россией и НАТО. Орган учредили в 2002 году, он должен был стать точкой в «холодной войне». Участники работают в направлениях противостояния терроризму, урегулирования кризисов, контроля над вооружениями и других.

Работу СРН приостанавливали в 2008 году после конфликта РФ и Грузии из-за Южной Осетии. В 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, деятельность и вовсе заморозили на неопределенное время. Контакты участников возобновились в феврале 2017 года на фоне затяжных военных действий в Сирии и Ираке.