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14:26   25 Июня 2019
Весь мир

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы покинули зал заседаний, призвав всех делегатов последовать из примеру, но в итоге уйдя в одиночестве.

Об этом во вторник рассказал член российской делегации ПАСЕ Леонид Калашников, отвечая на вопросы журналистов.

«Да, они (украинская делегация) покинули (зал заседаний ПАСЕ), - сообщил он, добавив при этом: - Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы».

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Напомним: минувшей ночью ПАСЕ приняла резолюцию, приглашающую российскую делегацию, принять участие в июньской сессии, оставив, однако, за собой право в дальнейшем оспаривать полномочия делегаций. За это решение проголосовало подавляющее большинство парламентариев - 118 из 190.

По словам бывшего президента Украины Петра Порошенко это решение стало единственным дипломатическим ударом, который Украина пропустила за последние пять лет. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован подобным решением ПАСЕ.

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Автор: Александр Люблинский
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