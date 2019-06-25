Патрушев заявил, что необходимо сохранить целостность и суверенитет Сирии

Суверенитет и территориальную целостность Сирии необходимо сохранить. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Патрушев подчеркнул, что поддерживает мнение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, какой должна быть Сирия в результате - мирная и безопасная, должен быть обеспечен суверенитет, независимость и территориальная целостность.

По словам секретаря Совбеза РФ, быстро это достичь невозможно.

«Мы должны планировать наши действия так, чтобы те страны, которые реально участвуют в этом процессе, тоже были заинтересованы и тоже шли к этому результату», — сказал он.

Также Патрушев призвал противостоять угрозам, которые возникают на Ближнем Востоке. При этом основной проблемой САР он назвал терроризм.