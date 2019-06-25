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14:11   25 Июня 2019
Россия

Депутат Затулин сравнил поездку в Грузию с рулеткой

Депутат Затулин сравнил поездку в Грузию с рулеткой

Депутат Госдумы России Константин Затулин прокомментировал ситуацию в Грузии. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня» во вторник, 25 июня, с пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что планы туристов из РФ по отдыху в Грузии сорваны, однако посоветовал не злоупотреблять.

«Есть точно радикалы и бандиты. Вы собираетесь в Грузию, это игра в рулетку.  Вы любите играть в рулетку, тогда езжайте в Грузию», — заявил депутат.

Напомним, на минувшей неделе в Тбилиси начались многотысячные протесты после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на межправительственной ассамблее православия. Сам парламентарий ГД отметил, что не выбирал это место, туда его усадили организаторы.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #туризм #грузия #протесты

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