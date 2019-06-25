Депутат Затулин сравнил поездку в Грузию с рулеткой

Депутат Госдумы России Константин Затулин прокомментировал ситуацию в Грузии. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня» во вторник, 25 июня, с пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что планы туристов из РФ по отдыху в Грузии сорваны, однако посоветовал не злоупотреблять.

«Есть точно радикалы и бандиты. Вы собираетесь в Грузию, это игра в рулетку. Вы любите играть в рулетку, тогда езжайте в Грузию», — заявил депутат.

Напомним, на минувшей неделе в Тбилиси начались многотысячные протесты после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на межправительственной ассамблее православия. Сам парламентарий ГД отметил, что не выбирал это место, туда его усадили организаторы.