Востоковед и публицист Андрей Онтиков прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы антиправительственных митингах в сирийской провинции Даръа. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей» 25 июня.

Эксперт указал, что в провинции действительно не все так гладко, как хотелось бы. Однако никаких протестов там нет. Правительство Сирии имеет напряженные отношения лишь с небольшой частью населения Даръа — друзами.

«Год назад, после освобождения района, были определенные проблемы с друзским населением, эта проблема стояла еще и до начала конфликта. Причина заключалась в том, что друзы не хотели направлять свою молодежь на службу в Сирийскую арабскую армию», — рассказал востоковед.

Российские специалисты из Центра по примирению враждующих сторон помогли сторонам конфликта найти консенсус. Однако это не останавливает США и их союзников, которые по привычке делают из мухи слона и преподносят громкие, но фейковые новости о якобы вспышке противоречий.

«Окончательная точка еще не поставлена, и некоторые проблемы, к сожалению, остаются. Но тут все можно и нужно решать исключительно мирными методами, и наши специалисты из ЦПВС продолжают над этим работать», — отметил Онтиков.

Друзы — это деликатный вопрос, здесь необходимо быть спокойным и аккуратным. Собеседник считает, что это не остановит западных журналистов, которые продолжат раскручивать эту тему.