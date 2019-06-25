Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

 Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

 Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля

Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля
Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

Актриса Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни

 Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Сын Алибасова опроверг слухи об инсценировке отравления

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

Украинская делегация ушла с заседания ПАСЕ

 Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля

Совет РФ — НАТО может состояться 5 июля
13:58   25 Июня 2019
Россия

Востоковед развеял мифы о «митингах» в сирийской Даръа

Востоковед развеял мифы о «митингах» в сирийской Даръа

Востоковед и публицист Андрей Онтиков прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы антиправительственных митингах в сирийской провинции Даръа. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей» 25 июня.

Эксперт указал, что в провинции действительно не все так гладко, как хотелось бы. Однако никаких протестов там нет. Правительство Сирии имеет напряженные отношения лишь с небольшой частью населения Даръа — друзами.

«Год назад, после освобождения района, были определенные проблемы с друзским населением, эта проблема стояла еще и до начала конфликта. Причина заключалась в том, что друзы не хотели направлять свою молодежь на службу в Сирийскую арабскую армию», — рассказал востоковед.

Российские специалисты из Центра по примирению враждующих сторон помогли сторонам конфликта найти консенсус. Однако это не останавливает США и их союзников, которые по привычке делают из мухи слона и преподносят громкие, но фейковые новости о якобы вспышке противоречий.

Востоковед развеял мифы о «митингах» в сирийской Даръа

«Окончательная точка еще не поставлена, и некоторые проблемы, к сожалению, остаются. Но тут все можно и нужно решать исключительно мирными методами, и наши специалисты из ЦПВС продолжают над этим работать», — отметил Онтиков.

Друзы — это деликатный вопрос, здесь необходимо быть спокойным и аккуратным. Собеседник считает, что это не остановит западных журналистов, которые продолжат раскручивать эту тему.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Анна Манц
#сша #сирия #даръа #сми #запад #друзы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...