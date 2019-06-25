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13:49   25 Июня 2019
Россия

Песков заявил, что невозможно россиянам запретить ездить туда, куда они хотят

Песков заявил, что невозможно россиянам запретить ездить туда, куда они хотят

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя говорить о полном прекращении поездок россиян в Грузию.

По словам Пескова, полный запрет на поездки граждан РФ в Грузию также невозможен, как невозможно запретить россиянам ездить на отдых туда, куда они хотят. Никто и не собирался вводит подобный запрет.

«Можно только рекомендовать гражданам  обратить внимание на угрозы их личной безопасности. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах безопасности наших граждан», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Таким образом Песков ответил на вопрос издания «Коммерсант-ФМ» о различных вариантах, предлагаемых грузинскими авиакомпаниями и отельерами, чтобы дать возможность туристам из России посетить эту страну. При этом журналисты поинтересовались, насколько эффективны будут введенные Кремлем ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию после 8 июля, с учетом планов запустить туда шатлы из транзитных аэропортов стран-соседей.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #песков #отдых #туристы #грузия

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