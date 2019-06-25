Песков заявил, что невозможно россиянам запретить ездить туда, куда они хотят

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя говорить о полном прекращении поездок россиян в Грузию.

По словам Пескова, полный запрет на поездки граждан РФ в Грузию также невозможен, как невозможно запретить россиянам ездить на отдых туда, куда они хотят. Никто и не собирался вводит подобный запрет.

«Можно только рекомендовать гражданам обратить внимание на угрозы их личной безопасности. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах безопасности наших граждан», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Таким образом Песков ответил на вопрос издания «Коммерсант-ФМ» о различных вариантах, предлагаемых грузинскими авиакомпаниями и отельерами, чтобы дать возможность туристам из России посетить эту страну. При этом журналисты поинтересовались, насколько эффективны будут введенные Кремлем ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию после 8 июля, с учетом планов запустить туда шатлы из транзитных аэропортов стран-соседей.