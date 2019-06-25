Сенатор Джабаров призвал к жесткому ответу на происходящее в Грузии

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал к жесткому ответу на протесты в Грузии. Об этом сообщает во вторник, 25 июня, корреспондент ИА «Политика сегодня» с пресс-конференции по ситуации в Грузии в МИЦ «Известия».

В Грузии на минувшей недели после участия российской делегации в межпарламентской православной ассамблее, которая пошла в стенах парламента страны, начались массовые беспорядки. Представители оппозиции, выступающие против присутствия российских делегатов, называли Россию «оккупантом».

«В Грузии, кот упрекает Россию в агрессии, такие мероприятия проводить было нельзя», — заметил Джабаров.

По его мнению, Москва должна жестко ответить на ситуацию.