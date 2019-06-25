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13:39   25 Июня 2019
Россия

Кремль приветствует возвращение российской делегации в ПАСЕ

Кремль приветствует возвращение российской делегации в ПАСЕ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует возвращение России в ПАСЕ. Он подчеркнул, что речь идет о победе здравого смысла, поскольку без участия РФ эта организация работает неполноценно.

Кроме того, Песков на просьбу прокомментировать замечания критиков о том, что Россия не выполнила ни одного требования ПАСЕ и ей нечего делать в этом органе, отметил, что рекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию ПАСЕ. 

«Речь идет о победе здравого смысла, поскольку без участия России данная организация работает неполноценно, представить ее (нормальную) работу (без России) невозможно», — сказал Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #пасе #политика

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