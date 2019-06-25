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13:13   25 Июня 2019
Россия

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

Главы министерств обороны России генерал армии Сергей Шойгу и Мали дивизионный генерал Ибрахим Дахиру Дембеле договорились о военном сотрудничестве. Соответствующее межправительственное соглашение они подписали 25 июня на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«По нашему мнению, активизация военных связей отвечает интересам двух наших стран», — отметил российский министр.

Детали документа не уточняются, однако Шойгу отметил, что он поспособствует укреплению оборонных связей федерации и западноафриканской страны.

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

Раннее генерал армии указывал, что Россия готова помочь Мали в нормализации ситуации в государстве и создании условий для мира. Будущий год станет 60-летним юбилеем дружественных отношений Москвы и Бамако. Шойгу отметил, что за это время страны наработали огромный опыт взаимодействия, который послужит основой для активизации связей в разных направлениях.

Военный форум «Армия-2019» стартовал 25 июня в парке «Патриот», который находится в Московской области. Событие продлится до 30 июня. Выставка стала пятой по счету.

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Автор: Анна Манц
#шойгу #мали #сотрудничество #армия-2019

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