Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

 Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

 Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве
РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

 Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

 Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве
13:04   25 Июня 2019
Россия

Депутата Гаврилова призвали уйти в отставку после инцидента в Грузии

Депутата Гаврилова призвали уйти в отставку после инцидента в Грузии

Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин призвал своего коллегу депутата Сергея Гаврилова покинуть пост после инцидента в парламенте Грузии. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня» с пресс-конференции по ситуации в Грузии в МИЦ «Известия».

Он заметил, что беспорядки в Тбилиси, которые начались после того, как Гаврилов появился в здании парламента на межпарламентской православной ассамблее, были спланированы заранее.

«К сожалению, Гаврилов не обратил на все это внимания хотя его предупреждали <…> С 2014 Украина в межпарламентской ассамблее не участвовала. В этот раз, наши коллеги из Греции пригласили украинскую делегацию, представителей блока Петра Порошенко, Олега Ляшко. Все что произошло, было сговором против России и правительства Грузии», — заявил зампред комитета ГД.

Он также призвал Гаврилова, который не обратил внимания на предупреждения коллег, покинуть свой пост. Кроме того, Затулин напомнил и об ответственности грузинской стороны.

«Грузия должна возместить финансовый ущерб и принести извинения», — подчеркнул парламентарий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#грузия #гаврилов #затулин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...