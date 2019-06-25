Депутата Гаврилова призвали уйти в отставку после инцидента в Грузии

Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин призвал своего коллегу депутата Сергея Гаврилова покинуть пост после инцидента в парламенте Грузии. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня» с пресс-конференции по ситуации в Грузии в МИЦ «Известия».

Он заметил, что беспорядки в Тбилиси, которые начались после того, как Гаврилов появился в здании парламента на межпарламентской православной ассамблее, были спланированы заранее.

«К сожалению, Гаврилов не обратил на все это внимания хотя его предупреждали <…> С 2014 Украина в межпарламентской ассамблее не участвовала. В этот раз, наши коллеги из Греции пригласили украинскую делегацию, представителей блока Петра Порошенко, Олега Ляшко. Все что произошло, было сговором против России и правительства Грузии», — заявил зампред комитета ГД.

Он также призвал Гаврилова, который не обратил внимания на предупреждения коллег, покинуть свой пост. Кроме того, Затулин напомнил и об ответственности грузинской стороны.