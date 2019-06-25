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 Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

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 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

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Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

 Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве
12:45   25 Июня 2019
Весь мир

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил в ходе заседания правительства во вторник, 25 июня, двух новых глав комитетов, передает «Петербургский Дневник»

Главой Жилищного комитета стал Виктор Борщев, принявший должность главы ведомства от Василия Осипова. До него, начиная с 2011 года, Жилкомом руководил Валерий Шиян, покинувший пост в этом году.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности возглавил Денис Беляев, ранее руководивший НИИ озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга. 

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #смольный #беглов

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