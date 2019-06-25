Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил в ходе заседания правительства во вторник, 25 июня, двух новых глав комитетов, передает «Петербургский Дневник».

Главой Жилищного комитета стал Виктор Борщев, принявший должность главы ведомства от Василия Осипова. До него, начиная с 2011 года, Жилкомом руководил Валерий Шиян, покинувший пост в этом году.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности возглавил Денис Беляев, ранее руководивший НИИ озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга.