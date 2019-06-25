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13:06   25 Июня 2019
Россия

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Политтехнолог Александр Ершов считает, что кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан и собрать необходимое количество подписей для выдвижения. Об этом пишет iReactor.

Сбором подписей занимались волонтеры на станциях метро, в торговых центрах и других местах. Петербуржцы смогли ознакомиться с информацией о предстоящих выборах, а также с кампанией Беглова. 

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

По словам Ерошова, Беглов за время работы врио губернатора сделал достаточно для того, чтобы приобрести не только известность, но и симпатии петербуржцев. Поэтому собрать 76 тысяч подписей — не такая уж большая проблема. Также политтехнолог уверен, что провокации не смогут помешать Беглову. 

Ранее политические оппоненты кандидата в губернаторы устроили провокацию. В сети появилось видео, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняют подписные листы за выдвижение Беглова.

Градоначальник заявил, что его штаб не имеет к этому никакого отношения. С инцидентом разбирается полиция.

«Показательна реакция самого Беглова. Он не стал отмалчиваться, делать вид, что к нему это не имеет никакого отношения, и поступил так, как должен поступать любой гражданин», — подытожил эксперт.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #подписи #беглов

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