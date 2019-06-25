Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Политтехнолог Александр Ершов считает, что кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан и собрать необходимое количество подписей для выдвижения. Об этом пишет iReactor.

Сбором подписей занимались волонтеры на станциях метро, в торговых центрах и других местах. Петербуржцы смогли ознакомиться с информацией о предстоящих выборах, а также с кампанией Беглова.

По словам Ерошова, Беглов за время работы врио губернатора сделал достаточно для того, чтобы приобрести не только известность, но и симпатии петербуржцев. Поэтому собрать 76 тысяч подписей — не такая уж большая проблема. Также политтехнолог уверен, что провокации не смогут помешать Беглову.

Ранее политические оппоненты кандидата в губернаторы устроили провокацию. В сети появилось видео, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняют подписные листы за выдвижение Беглова.

Градоначальник заявил, что его штаб не имеет к этому никакого отношения. С инцидентом разбирается полиция.