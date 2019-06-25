Стариков рассказал о «мире по Хиллари Клинтон»

Публицист и историк Николай Стариков рассказал, что было бы, если на президентских выборах США 2016 года победила Хиллари Клинтон. Он стал главным героем программы «Точка зрения», которую выпускает «Федеральное агентство новостей».

«Что такое мир по Хиллари Клинтон? Ну, условно, конечно. Это когда Китай производит, а США потребляют», — сказал эксперт.

По сути, это жесткая сцепка китайской экономики и американского потребления.

«Ну, грубо говоря, США открывают свой рынок, а Китай открывает своих рабочих, получающих небольшую зарплату, и дают возможность для размещения капитала и производства на своей территории», — объяснил он.

Россия же в подобном «глобалистском миру» была бы неким «сырьевым придатком». Об этом, кстати, в 1990–2000 годах рассказывали либеральные экономисты.

Однако за управление Штатами взялся Дональд Трамп, что стало выгодой для России. Президент Америки и те, кто привел его ко власти, решили разрушить не только плотную связь с Китаем, но заодно и всю глобальную экономику.

«Почему это более выгодная позиция для РФ? — вопросил Стариков. — Потому что это открывает окно возможностей. В ситуации хаотизации международного пространства — политического, военного, повторяю, не мы за этим стоим, — для нас открывается окно возможностей».

Трамп, в этом плане, куда лучше Клинтон. В определенном смысле, его президентство играет на руку Москве. Стоит отметить, что Россия никак не повлияла на это, как считают демократы Вашингтона. Это же доказало и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который несколько лет пытался доказать «вмешательство», но не удалось.