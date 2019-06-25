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12:30   25 Июня 2019
Весь мир

Шойгу заявил, что Россия готова способствовать нормализации положения в Мали

Шойгу заявил, что Россия готова способствовать нормализации положения в Мали

Россия готова помочь скорейшей нормализации положения в Мали, стабилизации обстановки и созданию в стране условий для прочного мира. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 25 июня, на встрече со своим коллегой из африканской страны.

Российский министр обратил внимание на дружественный характер отношений между Россией и Мали. В 2020 году будет отмечаться их 60-летний юбилей. По словам Шойгу, за это время накопился большой опыт взаимодействия, который может послужить основой для активизации партнерства в различных сферах.

Глава военного ведомства Мали в свою очередь передал слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину и министру обороны за поддержку Мали.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #шойгу #мали #минобороны рф

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