Шойгу увидел связь между появлением боевиков в Африке и интервенцией Запада в Ливию

Джихадисты активизировались на территориях Западной и Центральной Африки после операции Запада по смене режима в Ливии, заявил глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу. Во вторник, 25 июня, он встретился с малийским коллегой дивизионным генералом Ибрахимом Дахиру Дембеле на полях Международного военного форума «Армия-2019».

«Корни проблем распространения оружия в Западной и Центральной Африке, появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии», — указал Шойгу.

Российский министр отметил, что в Сахаро-Сахеле сохраняется высокий уровень террористической угрозы, что становится тревожным сигналом для безопасности региона. Он пожелал Мали преодоления внутреннего кризиса в ближайшее время и успешного отражения атак боевиков. Россия готова помочь в нормализации ситуации.

«Признательны за поддержку российских внешнеполитических инициатив. Ценим понимание Мали наших подходов по украинской и сирийской проблематике», — добавил генерал армии.

Военный форум «Армия-2019» стартовал 25 июня в парке «Патриот», который находится в Московской области. Событие продлится до 30 июня. Выставка стала пятой по счету.