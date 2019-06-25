Подписи в поддержку Беглова были собраны открыто и прозрачно

Сбор подписей в поддержку временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, который идет на выборы главы города, как самовыдвиженец, был проведен без нарушений, открыто и прозрачно.

Об этом во вторник заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Бочков, его слова приводит информационное агентство NationNews.

Регистрация в избирательной комиссии независимых кандидатов и кандидатов, выдвигающихся от партий, проходит по-разному. Процедура регирстрации самовыдвиженцев более сложная, по сравнению с другими кандидатами, им, помимо прохождения муниципального фильтра, необходимо собрать в свою поддержку подписи двух процентов потенциальных избирателей.

Избирательная компания в Петербурге стартовала 1 июня и к 24-му числу штаб Беглова справился с поставленной задачей, собрав примерно 76 тысяч подписей.

Как отмечает издание, сбор подписей в поддержку врио губернатора проводился в разрешенных местах – в торговых центрах¸ на станциях метро и по месту жительства граждан, петербуржцы при этом проявляли интерес, сами подходили к стойкам Беглова, а также выражали ему свою поддержку в социальных сетях, благодаря чему необходимое число подписей было собрано с опережением сроков.

В то же время, как отмечается, с петербуржцами, которые в большинстве своем поддерживают Беголова, не согласен небезызвестный блогер Алексей Навальный и сотрудники его штаба, выпустившие якобы разоблачающий ролик, в котором обвинили главу региона в фальсификации подписей.

В ролике, в частности, запечатлены сотрудницы бюджетного учреждения, которых одна из соратниц Навального обвинила в том, что они заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора. Однако снятые ею на видео документы не подтверждают выдвинутые обвинения и не доказывают ничего, так как на невозможно прочитать, написанное, но хорошо видно полное отсутствие любых подписей.

Беглов в ответ на обвинения в свой адрес обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и разобраться с провокационными заявлениями, озвученными в ролике Навального.

По словам депутата Петербургского Заксобрания Юрия Бочкова, подписи в поддержку Беглова были собраны без нарушений, открыто и прозрачно – никаких нарушений не зафиксировано.