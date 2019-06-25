Депутат Анохин оценил грамотную работу штаба Беглова при сборе подписей

Градоначальник Петербурга Александр Беглов собрал необходимые 76 тысяч подписей горожан для выдвижения в губернаторы еще 20 июня. Этому не удивлен депутат ЗакСа Андрей Анохин.

«За последние полгода его работы у нас в городе сформировалось четкое понимание того, что нужно петербуржцам, уже предпринимаются конкретные шаги. Поэтому я думаю, что город значительно преобразится», — думает Анохин.

Подписи собирались на выходе из метро среди желающих.

Новость о завершении сбора подписей за выдвижение Беглова кандидатом в губернаторы представители столичного блогера Алексея Навального встретили провокацией. В сети они разместили видео, якобы снятое в администрации Выборгского района Петербурга. В ролике люди, чьи имена не называются, заполняют бумаги. Закадровый голос уверяет, что это подписные листы.

Депутат Анохин не сомневается, что это провокация, имитирующая политику, и Беглову такие махинации с подписями не нужны.

«Просто так в администрацию Выборгского района не зайти. К тому же, Александру Дмитриевичу не нужны такие подходы к сбору подписей. Интересантов нужно искать среди тех, кто в течение полугода распространял всяческие слухи и препятствовал решениям Александра Дмитриевича Беглова», — говорит депутат.

Анохин в разговоре с «Политикой Сегодня» добавил, что пока кроме Беглова ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа подписей.