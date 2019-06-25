Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

 Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

 Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве
РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

РФ и Мали подписали соглашение о военном сотрудничестве на «Армии-2019»

 Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан

Эксперт считает, что Беглов сделал достаточно, чтобы расположить к себе горожан
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

 Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве

Беглов представил двух новых председателей комитетов в петербургском правительстве
12:02   25 Июня 2019
Россия

Депутат Анохин оценил грамотную работу штаба Беглова при сборе подписей

Депутат Анохин оценил грамотную работу штаба Беглова при сборе подписей

Градоначальник Петербурга Александр Беглов собрал необходимые 76 тысяч подписей горожан для выдвижения в губернаторы еще 20 июня. Этому не удивлен депутат ЗакСа Андрей Анохин.

«За последние полгода его работы у нас в городе сформировалось четкое понимание того, что нужно петербуржцам, уже предпринимаются конкретные шаги. Поэтому я думаю, что город значительно преобразится», — думает Анохин.

Подписи собирались на выходе из метро среди желающих.

Депутат Анохин оценил грамотную работу штаба Беглова при сборе подписей

Новость о завершении сбора подписей за выдвижение Беглова кандидатом в губернаторы представители столичного блогера Алексея Навального встретили провокацией. В сети они разместили видео, якобы снятое в администрации Выборгского района Петербурга. В ролике люди, чьи имена не называются, заполняют бумаги. Закадровый голос уверяет, что это подписные листы.

Депутат Анохин не сомневается, что это провокация, имитирующая политику, и Беглову такие махинации с подписями не нужны.

«Просто так в администрацию Выборгского района не зайти. К тому же, Александру Дмитриевичу не нужны такие подходы к сбору подписей. Интересантов нужно искать среди тех, кто в течение полугода распространял всяческие слухи и препятствовал решениям Александра Дмитриевича Беглова», — говорит депутат.

Анохин в разговоре с «Политикой Сегодня» добавил, что пока кроме Беглова ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа подписей.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #беглов #анохин #закс петербурга #сбор подписей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...