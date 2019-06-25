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12:08   25 Июня 2019
Весь мир

Полномочия российской миссии оспорили в ПАСЕ

Полномочия российской миссии оспорили в ПАСЕ

Участники июньской сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России в организации. Голосование прошло 25 июня.

«У нас есть необходимое большинство», — сказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Согласно правилам, для оспаривания полномочий необходимо, чтобы за это проголосовали 30 представителей пяти стран.

Аналогичное мероприятие на тему докладов о полномочиях должно состояться завтра, 26 июня, во второй половине дня. Один из парламентариев Украины предложил перенести голосование на утро 27 числа, однако организация отклонила идею. Если доклад примут, то полномочия миссии из РФ будут ограниченными, в противном же случае — они сохранятся в полном объеме.

Полномочия российской миссии оспорили в ПАСЕ

Ранее член российской делегации, сенатор Александр Башкин отмечал, что Москва будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы только при условии полного соблюдения полномочий российской миссии. Также, при их восстановлении, Россия переведет деньги за все неуплаченные взносы.

В апреле 2014 года российская миссия лишилась права голоса из-за присоединения Крымского полуострова. Летом прошлого года Москва приостановила выплату взноса в бюджет СЕ, так как не участвовала в работе ПАСЕ. Также РФ предложила изменить регламент ассамблеи, чтобы никто не мог лишать полномочий национальные делегации.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая приглашает российскую сторону к участию в июньской сессии. В документе указано, что право участников на голосование, выступление и представление не может ущемляться санкциями. Вместе с тем, сохраняется возможность оспорить полномочия миссий.

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Автор: Анна Манц
#пасе #полномочия

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