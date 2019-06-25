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12:46   25 Июня 2019
Весь мир

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

В 2014 году все казалось простым и понятным. Несколько лет пройдет, Москва покочевряжится и примет новый мировой расклад. Под действием санкций ее неокрепшая экономика затрещит, а внутренняя оппозиция довершит начатое. И Россия примет военные базы НАТО под Харьковом и Луганском и еще примет то, что Украина для нее раз и навсегда потеряна.

Интересы Европы и США … не совпали

Но Москва не приняла. Годы шли, а санкции действовали на нее все меньше и меньше. Программа импортозамещения со скрипом, но набирала обороты, а внутрироссийская оппозиция окончательно превратилась в сборище политических лузеров и клоунов.

А тем временем, Вашингтон требовал от европейских союзников все новых и новых жертв, которые они должны были положить на алтарь евроатлантической «солидарности». Противостояние с Россией подразумевает увеличение военных расходов, что для европейских налогоплательщиков обозначает ежегодные потери на многие десятки миллиардов евро. И эти деньги также можно смело включить в список потерь Европы от противостояния с Россией.

А между тем европейский бизнес несет и самые что ни на есть прямые потери от искусственного разрыва экономических связей с Москвой. И эти потери очень существенны. Но страшнее всего даже не это. Европейские бизнесмены начинают понимать, что вернуться на российский рынок они уже не смогут. Скорее наоборот, российские товары, в том числе и те, которые в стране начали производить по программам импортозамещения, уже очень скоро начнут завоевывать рынки, вытесняя оттуда товары европейских производителей. В том числе и с внутреннего европейского (как это уже происходит на рынке сельхозтехники). И с этим надо что-то срочно делать.

Но несмотря на это недовольство «союзников», американцы и не думали униматься. Вслед за Москвой они предложили своим европейским «партнерам» наложить санкции на торговлю с Ираном и в перспективе быть готовыми к торговой войне с Китаем, Индией и … с теми на кого укажет перст Госдепа. И именно понимание того, что американцев не остановить, видимо и заставило Европу сделать трудный, но такой необходимый для нее выбор. Она поняла, что надо срочно оканчивать с новой холодной войной на континенте и постепенно начинать выбираться из тех завалов, которые наворотили на нем американские политиканы.

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Голосование в ПАСЕ

Голосование в ПАСЕ по вопросу восстановления полноправного членства России в этой организации как раз и стало формальным маркером начала перезагрузки отношений, между Москвой и Брюсселем.

Еще в конце 2018-го стали приходить сообщения, что европейские политики решили начать разворачиваться к России лицом и первой ласточкой этого процесса должно стать восстановление ее членства в этой европейской международной организации. Весной слухи превратились в уверенность, а последний бой этим новым веяниям европейской политики их противники дали вчера, когда во время рассмотрения вопроса буквально засыпали «парламентариев» более чем 200 поправок.

Я могу себе представить злость европейских политиков, которые были вынуждены до часа ночи их рассматривать. И не так как это принято в украинском парламенте, а одну за другой. При этом все прекрасно понимали, что делается это украинской делегацией просто для очистки совести и для того, чтобы Ирина Геращенко смогла затем сказать в Киеве, что она и ее коллеги «сделали все, что смогли».

Что еще примечательно. За то, чтобы вернуть России все права в ПАСЕ проголосовали 118 депутатов, которые в основном представляют западную, центральную и восточную Европу. Против были только, выходящая из ЕС Британия, страны Балтии, Грузия и конечно, Украина. Очень показательный результат, как по мне, и говорящий о многом.

Европа отвернулась от США, вернув Россию в ПАСЕ

Что такое настоящие европейские ценности

Европейцы самые что ни на есть прагматики. Голосование в ПАСЕ в очередной раз показало, что настоящими европейскими ценностями является не та мишура, о которой так любят говорить политики, а тот же самый «Северный Поток-2», который очень нужен Германии, и НОВАТЭКовский СПГ газ с арктических месторождений России. А еще ценностями для европейских политиков являются те десятки миллиардов долларов и евро, которые они ежегодно могут сэкономить, окончив холодную войну с Россией и не меньше суммы, которые они перестанут терять прекратив потакать американскому Госдепу. А еще те сотни миллиардов потенциальных потерь, которые они бы несли ввязавшись в торговую войну с Китаем, Ираном и так далее - по госдеповскому списку, который до конца еще не определен.

США явно перегнули палку, и Европа благодаря этому смогла наконец осознать, что ее интересы и интересы США далеко не во всем совпадают. Причем, чем дальше, тем сильнее они просто расходятся. А еще, если ничего не менять, то ей и дальше придется сдерживать свое развитие, с чем ее бизнес уже никак не согласен мириться.

А потому и голосуют сегодня «староеропейские» политики совсем не так, как они это делали всего пять лет назад. 

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Олег Королев
#россия #ес #сша #европа #украина #пасе #грузия

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