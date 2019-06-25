Толстой заявил, что России будет «не хватать украинских друзей» в ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что, если украинская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, это будет ее выбор, хоть и вызовет сожаление.

Таким образом Толстой прокомментировал украинскую реакцию на принятую минувшей ночью в ПАСЕ резолюцию, позволяющую российской делегации принять участие в июньской сессии ассамблее. За возврат России проголосовали 118 депутатов, против – 64, и десять человек воздержались. Украинская делегация заявила, что покинет проходящую в Страсбурге сессию в знак протеста, если ПАСЕ восстановит Россию в правах.

«Нам, конечно, будет очень не хватать наших украинских друзей, которые «так много сделали» для возвращения российской делегации. Мы будем об этом очень сожалеть. Но это решение делегации Украины», - прокомментировал это выступление украинских депутатов Петр Толстой.

При этом он добавил, что не советует коллегам, с одной стороны говоря о «европейскости», в то же время разрывать диалог.