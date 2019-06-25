Гавра сообщил, что сбор подписей штаб Беглова вел в строгом соответствии с законодательством

Волонтеры предвыборного штаба кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова собрали необходимое для его выдвижения количество подписей. В ближайшее время документы подадут в горизбирком.

Политолог Дмитрий Гавра считает, что Беглов грамотно сформировал свой штаб: в него пошли не только функционеры, но и лидеры общественного мнения, пишет Федеральное агентство новостей.

«Беглов создал очень серьезный штаб, и мы это видим, в нем работают представители разных общественных организаций», — сказал эксперт.

Он отметил, что сбор подписей велся в соответствии с действующей нормативной правовой базой. Это свидетельствует о том, что выборы в стране стали как никогда прозрачными.

Кроме того, Гавра считает, что Беглов прислушивается к мнению своей команды, а это позволяет ему оперативно решать проблемы. Например, сейчас администрация разрабатывает план, который даст импульс развитию города.