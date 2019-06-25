Куба готова поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США

Куба продолжит поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы американского руководства. Об этом в интервью РИА Новости заявил кубинский посол в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что администрация рассматривает возможность дополнительных мер с целью предотвращения поставок нефти из Венесуэлы на Кубу. По его мнению, кубинское руководство оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по заниженной цене.

«Несмотря на санкции, мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой… Мы продолжим сотрудничество с Венесуэлой и будем продолжать защищать Венесуэлу на всех международных площадках», — заявил посол агентству.

Он также заметил, что то, что сейчас ведется в отношении Венесуэлы, является агрессией, которая подается как интерес в развитии Венесуэлы, в стабилизации обстановки. На самом деле, уверен дипломат, США ведут в стране гибридную войну с угрозой вторжения.