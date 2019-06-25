Историк и публицист Николай Стариков заявил, что Хиллари Клинтон придумала «российское вмешательство», чтобы оправдать собственный провал на выборах президента США в 2016 году. Он стал главным героем программы «Точка зрения», которую выпускает «Федеральное агентство новостей».

Клинтон уступила в президентской гонке Дональду Трампу, которому тогда давали очень мало шансов на победу. В связи с этим, ей необходимо было как-то объясниться перед народом.

«Ничего лучше Хиллари Клинтон и ее команда не придумали, кроме как заявить о том, что некие силы, в данном случае Россия, которая была обвинена в этом, вмешались в ход американских выборов и как-то помогли Трампу выиграть у Хиллари Клинтон», — сказал Стариков.

К тому же, как маленькое российское агентство, а именно обвиняемое Штатами «АИИ», которое, к тому же, связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, могло повлиять на столь масштабное событие? Данное СМИ на фоне огромного числа американских и глобальных изданий — капля в море.

Как вывод — кампания по обвинению России во «вмешательстве» стала простым способом оправдать проигрыш Клинтон.