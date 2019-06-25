Стариков назвал «вмешательство РФ» оправданием Клинтон в провале на выборах США
Историк и публицист Николай Стариков заявил, что Хиллари Клинтон придумала «российское вмешательство», чтобы оправдать собственный провал на выборах президента США в 2016 году. Он стал главным героем программы «Точка зрения», которую выпускает «Федеральное агентство новостей».
Клинтон уступила в президентской гонке Дональду Трампу, которому тогда давали очень мало шансов на победу. В связи с этим, ей необходимо было как-то объясниться перед народом.
«Ничего лучше Хиллари Клинтон и ее команда не придумали, кроме как заявить о том, что некие силы, в данном случае Россия, которая была обвинена в этом, вмешались в ход американских выборов и как-то помогли Трампу выиграть у Хиллари Клинтон», — сказал Стариков.
К тому же, как маленькое российское агентство, а именно обвиняемое Штатами «АИИ», которое, к тому же, связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, могло повлиять на столь масштабное событие? Данное СМИ на фоне огромного числа американских и глобальных изданий — капля в море.
Как вывод — кампания по обвинению России во «вмешательстве» стала простым способом оправдать проигрыш Клинтон.
«Но этот тезис не был бы так подхвачен, раскручен международной прессой, если бы он удачно не наложился на необходимость международной политики Соединенных Штатов Америки», — добавил эксперт.