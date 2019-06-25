Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми

Президент Ирана Хасан Роухани считает американские санкции в отношении верховного лидера страны Али Хаменеи нелогичным и глупым действием.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении новых ограничений против Ирана. Согласно распространенному позже тексту указа, Вашингтон блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам. Кроме того, Вашингтон грозится ввести санкции против финансовых организаций, которые решат с ними сотрудничать.