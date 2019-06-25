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 Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми

Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми
11:25   25 Июня 2019
Весь мир

Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми

Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми

Президент Ирана Хасан Роухани считает американские санкции в отношении верховного лидера страны Али Хаменеи нелогичным и глупым действием.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении новых ограничений против Ирана. Согласно распространенному позже тексту указа, Вашингтон блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам. Кроме того, Вашингтон грозится ввести санкции против финансовых организаций, которые решат с ними сотрудничать.

«Вы видите, кто-то берет и предпринимает нелогичные и глупые действия» , — заявил Роухани выступление которого транслировал телеканал Press TV, подчеркнув, что Хаменеи не из тех государственных лидеров, которые имеют большие богатства.

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Автор: Алла Ларионова
#роухани #санкции сша #хаменеи

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