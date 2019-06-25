Депутаты «Справедливой России» предлагают отменить ЕГЭ и вернуть экзамены

Депутаты «Справедливой России» убеждены, что система оценки знаний школьников с помощью ЕГЭ доказала свою неэффективность. Парламентарии предлагают вернуться к традиционным выпускным устным и письменным экзаменам, пишет портал News.ru.

В профильном комитете по образованию заявили, что отказ от ЕГЭ — вариант хуже, чем оценка знаний по старой схеме. Правительство приняло решение эту инициативу отклонить. Но депутаты из «Справедливой России» настаивают, что обучение в школе теперь сводится к заучиванию вариантов ответов на тестовые вопросы.

Замглавы фракции Олег Нилов подчеркнул, что ЕГЭ заточено «на угадывание, а не на получение среднего образования». Предложенный законопроект устанавливает право выбора учащегося: сдавать ЕГЭ или классический выпускной экзамен.

По словам первого зампреда комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко, отменять ЕГЭ и возвращаться к прежнему не стоит.

«Мы вошли в эту тему большой кровью. Возвращаться сейчас назад — будет еще хуже. 13 лет ЕГЭ уже. Пришло поколение ЕГЭ, и оно просто не знает, как преподавали раньше», — сказал он.

Однако при этом, по его мнению, необходимы новые пути оценки знаний.