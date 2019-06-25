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11:17   25 Июня 2019
Россия

Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей

Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей

Сервис «Mail.ru» собирается ввести новые способы входа в почтовый ящик, рассказали в пресс-службе интернет-компании 25 июня.

Среди них — авторизация с помощью СМС или push-уведомления. Здесь будет использоваться одноразовый код, который невозможно угадать. К тому же, он работает определенное время и позволяет выполнить вход только один раз. В организации отметили, что это повысит безопасность пользователей.

В будущем Mail.ru хочет и вовсе отказаться от паролей, их можно будет убрать даже для «старых» ящиков. Вместо этого, авторизоваться можно будет с помощью специальных ключей или биометрических данных, то есть отпечатка пальца, сканирования лица и прочего.

Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей

«Зачастую почта является «ключом» ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна», — отметили в пресс-службе.

Почтовый сервис «Mail.ru» создали в 1998 году. На данный момент им пользуется порядка 100 миллионов интернет-пользователей, которые ежедневно отправляют около 380 миллионов писем. Стоит отметить, что российская компания входит в топ-пять мировых сервисов, имеющих рекордное число дневной аудитории.

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Автор: Анна Манц
#почта #mail.ru #пароль

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