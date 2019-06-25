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11:48   25 Июня 2019
Россия

Беглов призвал жестко контролировать управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей

Беглов призвал жестко контролировать управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе прошедшего во вторник в Смольном заседания правительства поручил установить жесткий контроль за ТСЖ и управляющими  компаниями при расчете стоимости коммунальных услуг для населения.

Как сообщает во вторник информагентство «Невские Новости», глава региона заявил о необходимости продолжать работу, направленную на оптимизацию деятельности ресурсоснабжающих организаций, а именно исключить необоснованные расходы, обеспечив в то же время прозрачность расчетов. При этом, он напомнил о важности использования энергосберегающих технологий.

Ранее сообщалось о проделанной городским правительством большой работе, позволившей заморозить рост тарифов ЖКХ, а в некоторых случаях – снизить размер платежей. Для этого были проведены проверки управляющих компаний, по результатам которых были расторгнуты неэффективные договоры и пересмотрены производственные программы.

Напомним:со второго полугодия тарифы на ЖКХ для населения в Санкт-Петербурге, вместо запланированных ранее 4,3%, увеличатся в среднем на 0,4%. Как сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, данные меры позволят горожанам к концу года сэкономить порядка 1,5 миллиардов рублей.

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Автор: Александр Люблинский
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