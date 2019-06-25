Российская миссия направила ПАСЕ заявку на участие

Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ, заявил член миссии, сенатор Александр Башкин РИА Новости 25 июня.

«Через минуту войдем в зал. Подали заявку, готовы к работе», — уточнил он.

Сенатор отметил, что Москва будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы только при условии полного соблюдения полномочий российской миссии. Также, при их восстановлении, Россия переведет деньги за все неуплаченные взносы.

В апреле 2014 года российская миссия лишилась права голоса из-за присоединения Крымского полуострова. Летом прошлого года Москва приостановила выплату взноса в бюджет СЕ, так как не участвовала в работе ПАСЕ. Также РФ предложила изменить регламент ассамблеи, чтобы никто не мог лишать полномочий национальные делегации.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая приглашает российскую сторону к участию в июньской сессии. В документе указано, что право участников на голосование, выступление и представление не может ущемляться санкциями. Вместе с тем, сохраняется возможность оспорить полномочия миссий.