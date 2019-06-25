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11:00   25 Июня 2019
Россия

Беглов поручил провести с горожанами разъяснительную работу по заморозке тарифов

Беглов поручил провести с горожанами разъяснительную работу по заморозке тарифов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая во вторник утром на заседании городского правительства в Смольном, сообщил, что властям удалось добиться минимального повышения тарифов ЖКХ для населения.

Как сообщает информационное агентство «Невские Новости», глава региона напомнил, что рост ряда тарифов был заморожен, а стоимость некоторых услуг даже снижена, благодаря чему во втором полугодии 2019 года петербуржцы сэкономят около 1,5 миллиардов рублей.

При этом Беглов призвал провести  с горожанами разъяснительную работу на эту тему:

«Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию, и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях», - сказал врио губернатора, пояснив, что людям нужно разъяснить, какие тарифы были снижены, какие заморожены, и по какому плану им предстоит оплачивать услуги ЖКХ в дальнейшем.

Особенно пристально, по словам Беглова, власти наблюдают за двумя позициями – тарифами на отопление и на горячую воду, которые составляют примерно 70% от стоимости  всех предоставляемых услуг.

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Автор: Александр Люблинский
#петербург #тарифы #заморозка #беглов

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