Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники

Военнослужащие из РФ прибыли в Венесуэлу, где будут проводить плановое техобслуживание поставленной ранее техники. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 25 июня, в ходе заседания Совета Федерации.

Он подчеркнул, что речи об усилении военного присутствия России в Боливарианской республики нет.

«По большому счету, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных. Техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис, без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет. Все в рабочем режиме рутинно», — сказал он.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя «временным президентом» страны. Его появление сопровождалось многочисленными фейками в западной прессе, которая всячески пыталась оправдать незаконное самопровозглашение. Например, в начале года был организован информационный вброс о «Роснефти». Утверждалось, что компания намерена продавать венесуэльскую нефть. Чуть позже появился фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», который в итоге опровергло агентство Reuters.