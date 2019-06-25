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10:42   25 Июня 2019
Весь мир

Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники

Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники

Военнослужащие из РФ прибыли в Венесуэлу, где будут проводить плановое техобслуживание поставленной ранее техники. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 25 июня, в ходе заседания Совета Федерации.

Он подчеркнул, что речи об усилении военного присутствия России в Боливарианской республики нет.

«По большому счету, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных. Техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис, без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет. Все в рабочем режиме рутинно», — сказал он.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя «временным президентом» страны. Его появление сопровождалось многочисленными фейками в западной прессе, которая всячески пыталась оправдать незаконное самопровозглашение. Например, в начале года был организован информационный вброс о «Роснефти». Утверждалось, что компания намерена продавать венесуэльскую нефть. Чуть позже появился фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», который в итоге опровергло агентство Reuters.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #рябков #мид рф #венесуэла

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